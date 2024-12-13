Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk

"HER BÜTÇEYE UYGUN OTEL BULMAK MÜMKÜN"

Belge, yılbaşı programlarının çoğu otelde 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak şekilde 1,5 veya 2 günlük olarak planlandığına dikkati çekti.

"Kendi içlerindeki işleyişe göre farklı programlar sunan otellerimiz de mevcut." diye konuşan Beşlge, "Yılbaşı programı sunan oteller olduğu gibi, sadece konaklama ile ilerleyen oteller de var. Bu durumda da misafirin tercihi öne çıkıyor. Örneğin artık simge haline gelen Alaçatı Sokak Partisi'ne katılmak isteyen misafir otelden sadece konaklama satın almak istiyor. Konaklama fiyatları 1350 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani her dönemde olduğu gibi, yılbaşı gecesi için de Çeşme'de her bütçeye uygun otel bulmak mümkün." ifadelerini kullandı.