Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otellerin yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla şimdiden yüzde 50 sınırına dayandı. Yılbaşı gecesinde tüm otellerde minimum yüzde 90 doluluk beklendiği ifade edildi.

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 1

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldırken tatil hazırlıkları da başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 2

Tatil yörelerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni yıl hazırlıklarına erkenden başlandığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, "Çeşmelilere ve ziyaretçilere yılbaşı ruhunu uzunca bir süre yaşatacağız. Her sene olduğu gibi bu yıl da aralık ayı başından itibaren gerek Alaçatı ve Çeşme sokakları gerekse de bu alanlardaki işletmeler süslenmeye başlandı." dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 3

İnsanların yeni yıl planlarını oluşturmaya devam ettikçe otellerdeki doluluk oranlarının da gün geçtikçe arttığına dikkat çeken belge, "Şimdiden doluluk oranları çoğu otelde yüzde 50 bandında seyretmeye başladı. Uzun senelerdir geçirdiğimiz her yılbaşı için gözlemlerimize ve bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz rezervasyon oranlarına dayanarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; insanlar yeni yıla Çeşme'de girmeyi seviyor." diye konuştu.

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 4

"HER BÜTÇEYE UYGUN OTEL BULMAK MÜMKÜN"

Belge, yılbaşı programlarının çoğu otelde 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak şekilde 1,5 veya 2 günlük olarak planlandığına dikkati çekti.

"Kendi içlerindeki işleyişe göre farklı programlar sunan otellerimiz de mevcut." diye konuşan Beşlge, "Yılbaşı programı sunan oteller olduğu gibi, sadece konaklama ile ilerleyen oteller de var. Bu durumda da misafirin tercihi öne çıkıyor. Örneğin artık simge haline gelen Alaçatı Sokak Partisi'ne katılmak isteyen misafir otelden sadece konaklama satın almak istiyor. Konaklama fiyatları 1350 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani her dönemde olduğu gibi, yılbaşı gecesi için de Çeşme'de her bütçeye uygun otel bulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 5

"OTELLERDE MİNİMUM YÜZDE 90 DOLULUK BEKLİYORUZ"

Çeşme'de yılbaşı tatili için otel doluluk oranlarının rezervasyonlarla şimdiden çoğu otelde yüzde 50 sınırına dayandığını vurgulayan Orhan Belge, "Dolayısıyla yılbaşı gecesi geldiğinde tüm otellerde minimum yüzde 90 doluluğa ulaşacağını umuyoruz." dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 6
Yılbaşına sayılı günler kala Çeşme otellerinde yoğunluk - 7
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