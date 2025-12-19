Yılbaşında kar yağacak mı?

Türkiye, yılbaşı öncesinde kış koşullarının etkisini artıracağı bir hava dalgasının altına giriyor. Meteorolojik tahmin haritalarına göre, özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı, güney kesimlerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.