Yılbaşında kar yağacak mı, 31 Aralık'ta hava nasıl olacak?

YILBAŞINDA KAR VAR MI?

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “ Çarşamba günü Rusya’dan bir soğuk iniyor ve tekrar bir düşüş olacak. Yeni yıla bir yağışla girmeyeceğiz. Karadeniz bölgemizde özellikle Samsun, Ordu, Rize hattında 1300 metre olan yerlerde kar yağışı var. Gaziantep, Kilis, Hatay arasında sağanak ve kuvvetli bir yağmur var” değerlendirmesinde bulundu.