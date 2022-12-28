Yılbaşında kar yağacak mı, 31 Aralık'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 5 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.Yayımlan 5 günlük tahminde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “ Çarşamba günü Rusya’dan bir soğuk iniyor ve tekrar bir düşüş olacak. Yeni yıla bir yağışla girmeyeceğiz. Karadeniz bölgemizde özellikle Samsun, Ordu, Rize hattında 1300 metre olan yerlerde kar yağışı var. Gaziantep, Kilis, Hatay arasında sağanak ve kuvvetli bir yağmur var” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni yılı kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler yılbaşı için rezervasyon yaptırırken, turizmciler 2023'e kar beklentisi ile giriyor. Bazı kayak merkezlerinde geciken kar nedeniyle sezon açılamazken, bazı merkezlerde ise suni karlama yapılıyor. Yılbaşı gecesi için merkezlerdeki otellerde de çeşitli eğlenceler hazırlandı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar gecikince 'suni karlama' yapılırken, Uludağ Kayak Merkezi'nde beklenen kar henüz gerçekleşmedi.
Erzurum'da deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde, bu yıl kar yağışı gecikince 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri devreye alındı.
Kayseri'de kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı.
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, az kar yağışı nedeniyle 5 otelden 3'ü sezonu açmadı.
Kocaeli'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.