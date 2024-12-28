Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma kararı açıklandı
Yılbaşı öncesi ücretsiz toplu taşıma uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz toplu taşıma uygulaması bir süredir devam ediyor. Yeni yıla saatler kala, 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir toplu taşıma ücret tarifeleri ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.