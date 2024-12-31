Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak?

İki haftadır etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını olumlu şekilde etkiledi özellikle de İstanbul'da bu durum net bir şekilde grafiklere de yansıdı. En çok merak edilen konu yılbaşında yurt genelinde havanın nasıl olacağı oldu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bu sorulara yanıt verdi.

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 1

Günlerdir aralıksız etkili olan yağmur, barajları olumlu şekilde etikiledi özellikle de İstanbul'daki barajları.
Bu yağışların devam edip etmeyeceği yeni yılda havanın nasıl olacağı ise en çok merak edilen sorular arasında.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 2

Yağışlar etkisini kaybediyor, salı akşam saatlerinde yılın sonu günü ülke genelinde hava açık olacak ama soğuk olacak ayaz etkili olacak. Sıkı giyinmek gerekiyor çoğu yerde sıcaklık 10 derecenin altında Doğu Anadolu sıfırın altında seyreden çarşamba, perşembe, cuma günü yağış yok ancak don ve sis etkili olacak.

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 3

Yeni yıla yurdun büyük bölümünde açık havayla girilse de hafta sonu yeni bir yağışlı hava bekleniyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da dikkate alınınca bu sevindirici bir haber.

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 4

Son bir haftada batı bölgeler İstanbul iyi yağış alıyor metre kareye 90 kg üzerinde yağış düştü. iki ortalama yağışı aralık ayının 98 kg bu da barajların doluluk oranlarını yükseltti yüzde 30 lardan yüzde 40 a yaklaştı geçen yıl aralık ayında yüzde 54 civarındaydı...

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 5

Cumartesi günü yeniden bir yağışlı bir sistem gelebilir ayın 10'unda da kar yağışlı sistem gelme ihtimali var.

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 6

30 Aralık itibariyle İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı: Yüzde 39,62

Ömerli Barajı: %39,4
Darlık Barajı: %32,31
Elmalı Barajı: %77,6
Terkos Barajı: %36,66
Alibey Barajı: %20,82
Büyükçekmece Barajı: %32,46
Sazlıdere Barajı: %34,21
Istrancalar Barajı: %93,85

Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak? - 7

Barajlardaki su seviyesi bir haftada ciddi şekilde yükselmiş olsa da geçen yılın altında bir oranla devam ediliyor.
Bu nedenle suyun tusarruflu kullanılması hayati önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER