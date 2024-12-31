Yılbaşında yurtta hava nasıl olacak?
İki haftadır etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını olumlu şekilde etkiledi özellikle de İstanbul'da bu durum net bir şekilde grafiklere de yansıdı. En çok merak edilen konu yılbaşında yurt genelinde havanın nasıl olacağı oldu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bu sorulara yanıt verdi.
Günlerdir aralıksız etkili olan yağmur, barajları olumlu şekilde etikiledi özellikle de İstanbul'daki barajları.
Bu yağışların devam edip etmeyeceği yeni yılda havanın nasıl olacağı ise en çok merak edilen sorular arasında.