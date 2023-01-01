Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler

MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023 itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor.



2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girdi.