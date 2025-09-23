Yılda 2 kez gerçekleşen "Işık Hadisesi" ilgiyle izlendi (Işık Hadisesi nedir?)

Trabzon’dan ışık hadisesini izlemek için Siirt’e geldiğini belirten Hasan Çiftçi (66), "Bugün ışık hadisesini görme arzum yerine geldi, mutlu oldum. Canlı bir şekilde izledik. Bu ışık hadisesini izlemek için Allah nasip ederse yeniden Siirt’e gelirim" dedi.



Etkinliğe İstanbul’dan ailesi ile katılan ve ışık hadisesinden çok etkilendiğini belirten Hüseyin Aydın (70), “Çok güzel bir atmosfer, ilk defa bu hadiseyi izlemek için geliyoruz. Gerçekten mükemmel bir hadise. Çok fazla etkilendik, fırsat buldukça bu etkinliğe gelirim inşallah” diye konuştu.