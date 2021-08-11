Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı

Trabzon'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

DHA 11.08.2021 - 18:04

Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 1

Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. 

Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 2
Bu sırada çatı çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı.
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 3
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 4
Ekipler, enkaz altındaki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 5
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 6
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 7
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı - 8

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