Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolunda. İstanbul Boğazı kapatıldı

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.