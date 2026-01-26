Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolunda. İstanbul Boğazı kapatıldı
26.01.2026 12:25
Son Güncelleme: 26.01.2026 12:25
İHA
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gidecek. Boğaz, 2.5 saat sürmesi planlanan bu geçiş için gemi trafiğine kapatıldı.
Türkiye'nin altıncı sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz yolunda ilerliyor.
Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, dün Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.
Bugün ise İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerleyecek.
Yaklaşık 2.5 saat sürmesi beklenen geçiş için, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak gemi dün saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşmıştı.
Yıldırım sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde görev alması bekleniyor.
DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ YILDIRIM
İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.