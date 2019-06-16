Yıldırım ve İmamoğlu karşı karşıya
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala tarihi bir buluşma gerçekleşiyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtlıyor.
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1Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezinin bahçesine, yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Buraya ilk olarak, yayının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya geldi. Ardından AK Parti'li ve CHP'li yöneticiler de kongre merkezine giriş yaptı.
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Onların ardından aday Ekrem İmamoğlu kongre sarayına geldi. İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu olduğu görüldü.
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3Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedikten sonra içeri girdi.
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7Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi.
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9Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçti.
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Her iki adayın giriş yapması ve içerideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ortak yayın İsmail Küçükkaya'nın sorularıyla başladı.
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