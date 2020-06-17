Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yurdun çeşitli yerlerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde yağmurla birlikte çakan şimşekler ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Yurdun çeşitli yerlerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde yağmurla birlikte çakan şimşekler ve yıldırımlar gökyüzünü gündüze çevirdi. Kars'ta gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Kocaeli'de de gece etkili olan yağış sırasında yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan gök gürültüsü, rüzgarla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.