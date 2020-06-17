Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yurdun çeşitli yerlerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde yağmurla birlikte çakan şimşekler ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.

İHA - Anadolu Ajansı 17.06.2020 - 05:57

Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 1
Yurdun çeşitli yerlerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde yağmurla birlikte çakan şimşekler ve yıldırımlar gökyüzünü gündüze çevirdi.
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 2

KARS

Kars'ta gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 3
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 4
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 5
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 6
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 7
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 8
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 9
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 10
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 11

KOCAELİ

Kocaeli'de de gece etkili olan yağış sırasında yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 12
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 13

ZONGULDAK

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan gök gürültüsü, rüzgarla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Yıldırım ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 14

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