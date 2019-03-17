Yıldırım'dan büyüdüğü sokağa ziyaret

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Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum: Ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbul'umuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım" dedi.