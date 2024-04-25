Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesi aranıyor

Taşpınar'ın daha önce geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Konya’nın Meram ilçesindeki 2 bin 53 metrelik Loras Dağı ile 2 bin 10 metrelik Ağlayan Çal Dağı, 2 bin 481 metrelik Karaman'daki Hacıbaba Dağı'nın da aralarında olduğu zor arazi yapısının bulunduğu dağlara tırmandığı kaydedildi.