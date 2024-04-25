Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesi aranıyor
Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar, Mersin'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra dönüş yolunda kayboldu. 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü yürüten Mustafa Taşpınar (79), 23 Nisan tkinlikleri kapsamında bir grup dağcıyla Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.