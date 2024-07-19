Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık

İstanbul’daki Yıldız Sarayı’nda 6 yıl süren restorasyon tamamlandı. Sarayda bugün açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıldız Sarayı, Osmanlı’nın en sancılı yıllarına bizzat tanıklık etmiştir. Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.” ifadelerini kullandı.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 1

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı, 6 yıl sonra bugün ziyarete açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güzel İstanbulumuzun en güzel tarihi eserlerinden birinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık titiz restorasyon neticesinde Yıldız Sarayı’nı ihya ettik. Şehrimizin simgelerinden olan Yıldız Sarayı, kapılarını halkımıza ve ziyaretçilerine açıyor. Eski görkemine ve güzelliğine kavuşturarak, milletimizin istifadesine sunduğumuz Yıldız Sarayı’mızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Osmanlı Devleti’nin en sancılı yıllarına tanıklık eden Yıldız Sarayı’nın nadide bir eser olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz. Kimi ülkeler 100-150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken, geçmişi çok daha eski kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Özellikle tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı, bizlere gerçekten ağır bedeller ödetti. Burası yıllarca ihmal edildi. Saray külliyesini oluşturan binaların çoğu adeta talan edildi.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 2

"TÜM DÖNEMLERİ KUCAKLADIK"

“Milletimizin tarihinde ve hafızasında iz bırakan birçok obje bu kadirbilmezlikten payını aldı. Gazi Mustafa Kemal’in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Süratle harekete geçtik ve Savarona yatını devraldık.” diyen Erdoğan, “Savarona’yı restora ettirdik ardından olması gerektiği şekilde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savroana yatına sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.” diye konuştu.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 3

AĞUSTOS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay dahil olmak üzere Ağustos ayının sonuna kadar sarayın ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini söyledi.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 4

OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SARAYI

Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 5

Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılan saray asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde aldı. Saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 6

Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 7

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 8

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 9

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 10
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 11
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 12
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 13
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 14
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 15
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 16
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 17
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 18
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 19
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 20
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 21
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 22
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 23
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 24
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 25
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 26
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 27
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 28
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 29
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 30
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 31
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 32
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 33
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 34
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 35
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 36
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 37
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık - 38
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