Yılın ilk Güneş Tutulması mart ayında gerçekleşecek: Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?
Yılın ilk Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor.Bu gökyüzü olayı, meraklıları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
13-14 Mart tarihlerinde tam Ay tutulması gerçekleşmiş ancak bu tutulma ülkemizden görülememişti. Tutulma, Amerika kıtası ile kısmen Avrupa’nın batısı, Batı Afrika ve Doğu Asya’dan gözlemlenebilmişti.