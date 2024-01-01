Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul Ümraniye'de cadde üzerinde hızlı şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü ile cadde üzerinde iş yeri bulunan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Otomobilde bulunan kişiler, tartıştıkları vatandaşlara kurşun yağdırıp kaçarken olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı.