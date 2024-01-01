Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de cadde üzerinde hızlı şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü ile cadde üzerinde iş yeri bulunan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Otomobilde bulunan kişiler, tartıştıkları vatandaşlara kurşun yağdırıp kaçarken olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 1

Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 2

Otomobilde bulunan kişiler, iki kardeşle tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra otomobilde bulunan kişiler, Engin ve Ali Boz kardeşlere kurşun yağdırdı.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 3

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Engin ve Ali Boz yaralandı. Saldırıya karışan şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 4

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan Engin ve Ali Boz'u ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 5

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastaneye kaldırılan iki kardeşten birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, cadde üzerinde boş kovanları aradı.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 6

KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİLER TEKRAR OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürerken, iki kardeşe kurşun yağdıran kişiler olayda kullandıkları otomobille tekrar olay yerine geldi.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 7

Polis ekiplerinin fark etmesi üzerine, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan kişileri, ekip otosu ile kovaladı.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 8

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polisin takibinden kurtulan şüphelinin kullandığı otomobil, olayın olduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta park halinde bulundu.

Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - 9

Polis ekipleri, saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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