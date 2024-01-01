Yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı.