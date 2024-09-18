Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında Ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesi oluşan Süper Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 1

İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü. Yüzde 14 daha büyük görünen Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 2

2024'ün son ay tutulması saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erdi.

Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 3
Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 4
Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 5
Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 6
Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu - 7
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