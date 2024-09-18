Yılın son ay tutulması gerçekleşti: Süper Kanlı Ay tutulması görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü. Yüzde 14 daha büyük görünen Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi.