Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Yılın son Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tutulmayı kaçırmak istemeyen astroloji tutkunları, Güneş tutulması tarihi ve saatini merak ediyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? - 1


8 Nisan'da meydana gelen ve ABD'nin büyük bölümünden görülebilen tarihi tam Güneş tutulmasının ardından bu yılın ikinci Güneş tutulması meydana gelecek. Çarşamba günü, 2 Ekim'de halkalı güneş tutulması, yani parçalı güneş tutulması yaşanacak. Halkalı" terimi Latince halka (halka) kelimesinden gelir, çünkü ay güneşin çapını tamamen örtmez ve olayın zirvesi sırasında güneşin dış halkalarını görünür bırakır.

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Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? - 2

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu Çarşamba günü (2 Ekim) tutulmanın olağanüstü süresi 223 dakika olacak. Maksimum görünürlük anında (tutulmanın yolunun merkezinde), güneş ay tarafından %86 oranında örtülecek ve güneşin yalnızca dış kenarı görülebilecek.

Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? - 3
Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? - 4
Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? - 5

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

2 Ekim 2024'teki halkalı güneş tutulması Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika'nın üzerinden görülebilecek. Kuzey Amerika'da görülemeyecek, ancak Hawaii kısmi tutulma olarak görebilecek.

Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.

Gök olayı, Hawaii Adaları'nın yaklaşık 1.700 mil güneybatısında, UTC saatiyle 16:54'te başlayacak ve 205 mil genişliğinde bir yol izleyecek. Süresi ise 5 dakika 39 saniye olacak.

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