Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Yılın son Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tutulmayı kaçırmak istemeyen astroloji tutkunları, Güneş tutulması tarihi ve saatini merak ediyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
8 Nisan'da meydana gelen ve ABD'nin büyük bölümünden görülebilen tarihi tam Güneş tutulmasının ardından bu yılın ikinci Güneş tutulması meydana gelecek. Çarşamba günü, 2 Ekim'de halkalı güneş tutulması, yani parçalı güneş tutulması yaşanacak. Halkalı" terimi Latince halka (halka) kelimesinden gelir, çünkü ay güneşin çapını tamamen örtmez ve olayın zirvesi sırasında güneşin dış halkalarını görünür bırakır.