Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor: Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

2 Ekim 2024'teki halkalı güneş tutulması Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika'nın üzerinden görülebilecek. Kuzey Amerika'da görülemeyecek, ancak Hawaii kısmi tutulma olarak görebilecek.



Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.



Gök olayı, Hawaii Adaları'nın yaklaşık 1.700 mil güneybatısında, UTC saatiyle 16:54'te başlayacak ve 205 mil genişliğinde bir yol izleyecek. Süresi ise 5 dakika 39 saniye olacak.