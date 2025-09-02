Yılın son kandili idrak ediliyor: Mevlid Kandili orucu ve ibadetleri hakkında bilgiler
Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid orucu ne zaman tutulur?
Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Bu yıl Mevlid Kandili 3 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.