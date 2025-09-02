Yılın son kandili idrak ediliyor: Mevlid Kandili orucu ve ibadetleri hakkında bilgiler

Bu gecede tüm yurtta camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılır, salavatlar getirilir, dualar okunur ve ilahiler seslendirilir. Hz. Peygamber’in rahmet mesajları ve gençlere verdiği öneme dikkat çekilir. Diyanet’in resmî açıklamalarına ek olarak, çeşitli dini kaynaklarda aşağıdaki uygulamalar Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler olarak öne çıkar:



Bazı rivayetlere göre Peygamber (s.a.v.), Mevlid günü oruç tuttu. Bu nedenle, bu geceyi oruçla ihya etmek müstehab (sevaplı) kabul edilir. Bu gecede Kur’an okumak ya da dinlemek; anlamını düşünmek manevî kazanım sağlar. Farz namazlara ilave olarak, kaza namazı olan varsa kılınmalı; nafile namazlarla gecenin bereketi artırılmalıdır. Samimi bir tövbe eşliğinde istiğfar etmek; geceyi manevi arınmaya çevirir.



"Lâ ilâhe illallah", "Subhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber", "Estağfirullah" gibi zikirlerle meşgul olmak, ruhu yücelten ebedî uygulamalardandı.