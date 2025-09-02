Yılın son kandili idrak ediliyor: Mevlid Kandili orucu ve ibadetleri hakkında bilgiler

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid orucu ne zaman tutulur?

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Bu yıl Mevlid Kandili 3 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.


Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı. Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

Diyanet, Mevlid Kandili’nde özellikle camilerde dualar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salavat önceliğiyle kutlamaları vurgularken, diğer dini kaynaklar da orucun müstehab oluşu, nafile ibadetler, tevbe-dua, zikir, sadaka gibi uygulamaları önerir. Hepsi bir arada, bu mübarek geceyi hem bireysel hem toplumsal olarak ruhî bir zenginliğe dönüştürür.

Bu gecede tüm yurtta camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılır, salavatlar getirilir, dualar okunur ve ilahiler seslendirilir. Hz. Peygamber’in rahmet mesajları ve gençlere verdiği öneme dikkat çekilir. Diyanet’in resmî açıklamalarına ek olarak, çeşitli dini kaynaklarda aşağıdaki uygulamalar Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler olarak öne çıkar:

Bazı rivayetlere göre Peygamber (s.a.v.), Mevlid günü oruç tuttu. Bu nedenle, bu geceyi oruçla ihya etmek müstehab (sevaplı) kabul edilir. Bu gecede Kur’an okumak ya da dinlemek; anlamını düşünmek manevî kazanım sağlar. Farz namazlara ilave olarak, kaza namazı olan varsa kılınmalı; nafile namazlarla gecenin bereketi artırılmalıdır. Samimi bir tövbe eşliğinde istiğfar etmek; geceyi manevi arınmaya çevirir.

"Lâ ilâhe illallah", "Subhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber", "Estağfirullah" gibi zikirlerle meşgul olmak, ruhu yücelten ebedî uygulamalardandı.

