Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı

2025 Mevlid Kandili tarihi milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı günler arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili, yurdun tüm camilerinde dualar ve salavatlarla idrak edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?