Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı
Mevlid Kandili'nin bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunu anmak ve onun örnek hayatını hatırlamak için en kıymetli zamanlardan biri olarak tanımlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvime göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek?
2025 Mevlid Kandili tarihi milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı günler arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili, yurdun tüm camilerinde dualar ve salavatlarla idrak edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?