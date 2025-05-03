Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Mevlid Kandili'nin bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunu anmak ve onun örnek hayatını hatırlamak için en kıymetli zamanlardan biri olarak tanımlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvime göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek?

Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı - 1

2025 Mevlid Kandili tarihi milyonlarca Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı günler arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili, yurdun tüm camilerinde dualar ve salavatlarla idrak edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

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Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı - 2

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanan bu mübarek gece, miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir.

Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid kelimesi, “doğum” anlamına gelir. Mevlid Kandili, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu anmak ve onun örnek hayatını hatırlamak için en kıymetli zamanlardan biridir. Bu gece, Müslümanlar arasında sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, ibadetlerin artırıldığı özel bir fırsattır.

Yılın son kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi ayda idrak edilecek? Diyanet açıkladı - 4

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve manevi faaliyetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim okunur ve Peygamber Efendimiz için salavatlar getirilir.

Namaz, dua ve zikirlerle gece ihya edilir.

Mevlid programları düzenlenir, Peygamberimizin hayatı ve güzel ahlakı anlatılır.

İhtiyaç sahiplerine yardım edilir ve sadaka verilir.

Aile ve yakınlarla bir araya gelerek gönül bağları güçlendirilir.

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