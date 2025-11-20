Yılın son kandili yaklaşıyor: 2025 Regaip kandili ne zaman?
20.11.2025 11:53
Tuğba Öztürk
Yılın son kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam dinindeki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biri olan Regaip Kandili, üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek. Peki, 2025 Regaip kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre yılın son kandili olan Regaip Kandiline az bir zaman kaldı. Peki, 2025 Regaip kandili ne zaman?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025–2026 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ BELLİ OLDU
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (2 Receb 1447)
Mirac Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe (1 Ramazan 1447)
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (26 Ramazan 1447)
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)