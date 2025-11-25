Yıllar içerisinde yaklaşık 15 bin adet biriktirdi: Kimseye satmıyor
25.11.2025 11:12
İHA
Burdur'da yaşayan bir işletmeci, müşteri ne içtiğini bilsin diye demleyip sattığı çayların boş paketlerini sergileyerek başladığı koleksiyonunda 15 bin çay paketine ulaştı.
56 yaşındaki Üzeyir Çetin, 1985 yılında bir çay ocağında hobi olarak işe başladı. Geçen zamanın ardından kendi işletmesini açan Çetin, 40 yıldır mesleğine devam ediyor.
2007 yılında ise kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başlayan Çetin, işletmesinin önüne çay paketlerini yerleştirerek koleksiyonu oluşturdu. 18 yılda 15 bine yakın çay paketi biriktiren Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini belirtti.
Çetin, "Görsellik olsun, vatandaş en azından kullandığımız ürünün ne olduğun görsün istedim. Sadece tek bir markanın çay poşetleri var. Koleksiyona başladığımdan beri hiçbir çay poşetini dışarıya atmadım" dedi.
Çetin, "Benim bildiğim kadarıyla bu tarz bir koleksiyon yapan yok. Zamanında paketleri satın almak isteyenler oldu. Ben de art niyetli olduklarını düşündüğüm için satmadım. Bu paketleri alıp kaçak çay da yapabilirler diye düşündüm. Koleksiyonuma sahip çıkıyorum ve satmıyorum" şeklinde konuştu.