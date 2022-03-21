Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu

"MEDENİYETLER BARIŞI PROJESİDİR"

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sanatın en güçlü ahlaki dayanışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız Ukraynalı Iryna ile Rus Alexander, Anadolu Ateşi'nde tanışıp evlendi ve dünya tatlısı 2 çocukları var. Savaş; devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halklar çeker. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans etti, etmeye devam edecekler. Anadolu Ateşi, bir medeniyetler barışı projesidir ve bu son örnekle de pratik olarak bu söylemin altını doldurmuştur. Arkadaşlarımıza sağ salim kavuştuğumuz için çok mutluyuz."