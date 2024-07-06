Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu

Doğuştan kalp hastası olan fenalaşınca Antalya’dan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen 14 yaşındaki Kaan Toprak Kökçü, trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kalbiyle yaşama tutundu. Genç Kaan’ın ailesi mutlu… Anne Yasemin Kökçü, “Bu, 14 yılın ardından gelen mucize oldu bizim için. Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun.” dedi.

Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 1

Antalya’da doğuştan kalp hastası olan 14 yaşındaki Kaan Toprak Kökçü, organ bağışı sayesinde hayata tutundu.

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Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 2

Yasemin ve Aşkın Kökçü çiftinin tek çocukları Kaan Toprak, kalp rahatsızlığı ile dünyaya geldi.

Rahatsızlığı her yıl ilerleyen Kaan’a 2 yaşında kalp duvarında kalınlaşma, bir süre sonra da kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Son 5 yıldır kalp nakli için sırada bekleyen Kaan, 2 Haziran’da yapılan LGS’ye girmeye hazırlanırken bir gün önce evde fenalaştı.

Baygınlık geçiren Kaan, ambulansla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 3

Kaan, durumunun ağırlaşması üzerine de Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansı ile son 2 yıldır tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi.

5 Haziran’da gerçekleşen sevkin ardından 1 aydır hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kaan, 3 Temmuz’da trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen gencin kalbinin bağışlanmasıyla yapılan nakille yaşama tutundu.
Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 4

“DÜNYALAR BİZİM OLDU”

Yasemin Kökçü, oğlu için uygun kalp bulunduğunu öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyerek, “İnanılmaz şaşkınım, şükrediyorum. Halen kalbin bulunduğuna inanamıyorum. Bunun bir anlatımı yok. Kaan’ın süreci bir mucize. Onun için herkes dua etti. Yürekten dua etti.” diye konuştu.

Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 5

3 Temmuz gecesi oğluna “İnancını kaybetme oğlum, o kalp mutlaka bulunacak.” dediğini anlatan anne Kökçü, “Ben inanıyorum ki çocuğum çok yürekten istedi bunu. Rabb’im de nasip etti. O akşam 22.30 sıralarında biz telefon aldık. ‘Uygun kalp bulundu’ denince dünyalar bizim oldu. Bu, 14 yılın ardından gelen mucize oldu bizim için. İnanın ben hayata yeniden doğdum. Çok şükür Allah’ıma bugün bu noktadayız.” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu - 6

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Organ bağışı çağrısında bulunan Yasemin Kökçü, “Lütfen herkes organ bağışçısı olsun. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organları neden toprakta çürüsün? Bir kalp, bir organ o bedende her gün o vefat eden kişi için dua edecek. Bundan daha güzel bir şey var mı? Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun.” diye konuştu.

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