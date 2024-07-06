Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu
Doğuştan kalp hastası olan fenalaşınca Antalya’dan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen 14 yaşındaki Kaan Toprak Kökçü, trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kalbiyle yaşama tutundu. Genç Kaan’ın ailesi mutlu… Anne Yasemin Kökçü, “Bu, 14 yılın ardından gelen mucize oldu bizim için. Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun.” dedi.
Antalya’da doğuştan kalp hastası olan 14 yaşındaki Kaan Toprak Kökçü, organ bağışı sayesinde hayata tutundu.