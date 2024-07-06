Yıllar sonra gelen mucize: 14 yaşındaki Kaan yaşama tutundu

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Organ bağışı çağrısında bulunan Yasemin Kökçü, “Lütfen herkes organ bağışçısı olsun. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organları neden toprakta çürüsün? Bir kalp, bir organ o bedende her gün o vefat eden kişi için dua edecek. Bundan daha güzel bir şey var mı? Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun.” diye konuştu.