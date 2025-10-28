Yıllar sonra ortaya çıktı: Bu evin temel taşları 1800 yıllık mektup
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 1950'li yıllarda yapılan evin dış duvarlarında kullanılan taşlar, 186-217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla'nın mektubu olduğu ortaya çıktı. Günümüzde harabeye dönen ev, Roma İmparatoru Caracalla'nın mektubun yazdığı taşlarla zamana meydan okuyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü'nde bulunan Takina Antik Kenti'ne yakın bölgeden 1950'li yıllarda köylüler tarafından ev yapılmak üzere taşlar alındı.