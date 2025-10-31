Yıllar sonra yeniden popüler oldu: Satışlar arttı, yoğun ilgi var

25 seneden beri Gaziantep'te antikacılık yaptığını belirten Özaslan, "Bizim kasabada dükkanım vardı. 18 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bir merakla başladı. İlk zamanlarda hurdacılık yapmaktaydık. Eski ve değerli eşyalar çıkıyordu. Sonra topladığım eşyaların bazılarını saklamaya başladım. Gaziantep Müzesi'ne 6 bin parça götürdüm, teslim ettim. Onlar da bana parasını teslim ettiler. Antikacılık baba mesleğimdir. Babamla köyleri geziyorduk. Köylerden eşya toplardık. Bu eşyaların çoğunu önce hurdaya veriyorduk. Sonra Gaziantep'e geldik ve dükkan açtık. Bu eşyaları ve turistik amaçlı eşyaları satmaya, almaya başladık" dedi.



"Almanya'da plaklar daha pahalı olduğu için Türkiye'den alıp gidiyorlar"



Son yıllarda plak ve kaset satışlarındaki artışın eskiye olan özlemle ilgili olduğunu belirten Özaslan, "Yeni nesil plaklar geliyor. Yeni gramofonlar geliyor. Plaklar da bozulmadığı için insanlar plak alıyor. Herkes plaka döndü. İstanbul bile plaka döndü. Plakları firmadan alıyoruz. Korsan değil. Bir de benim elimde 18 yaşından beri biriktirdiğim 3 bin tane kaset ve 4 bine yakın plak var. Bunları ben kendim kullanıyorum. 25 adet de elimde gramofon var. Antikaya meraklı olduğum içinde bunları biriktirdim. CD'ler çabuk bozuluyor. Fakat plaklar CD gibi değil" diye konuştu.