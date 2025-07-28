Yıllarca alerji sandı: Burnundan beyin omurilik sıvısı akıyormuş

Hastanın tedavisini gerçekleştiren uzman isim süreci şu sözlerle değerlendirdi:



"Özlem Hanım bize uzun süreli burun akıntısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan (Sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi. Bu durum menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için acil müdahale edilmesi gereken bir tablodur."



