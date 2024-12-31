Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı

Türkiye'de dijital platformda yayınlanan diziyle gündem olan gassallar, asırlardır işlerini fedakarlıkla yaparak ölü yıkıyor. Bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı ölüleri son yolculuklarına hazırlayan gassallar, son günlerde merak konusu olan mesleklerinin zorluklarını anlattı.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 1

Türkiye'de dijital bir platformda yayınlanan diziyle yazılı ve görsel basında gündem olan gassallık, son zamanlarda en çok merak edilen meslekler arasında yer aldı.

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Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 2

Yayınlanan dizi ile gündem olan gassallar, bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı cenazeleri son yolculuklarına hazırlarken asırlardır işlerini fedakarlıkla yapmaya devam ediyor.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 3

Bu günlerde toplumun dikkatini bir kez daha üzerine çeken gassallık mesleği, yıllardır aynı hassasiyetle Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhanede de icra ediliyor.

Hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına hazırlarken büyük bir özenle görev yapan gassallar, yaptıkları işin manevi sorumluluğunu ve zorluklarını anlattı.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 4

Son günlerde merak konusu olan mesleği ile ilgili de bilgi veren Gassal Celal Ulaşlı, "Buraya her türlü cenaze gelebiliyor. Yaralı gelebiliyor. Kokmuş evde terk edilmiş cenazeler oluyor. Cenazelerde kurtlanma falan olabiliyor. Bunun için de boy naylonu dediğimiz naylonla tedbir alıyoruz. Deprem sürecinde burası bayağı yoğundu. Ona göre zaten cenazeleri bekletmeden bir an evvel hazırlayıp kefenledik, defnettik.” dedi.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 5

"BEBEK CENAZELERİ ETKİLİYOR"

Karşılaştıkları cenazeler içerisinde en çok etkilendiği cenazelerin bebek ve şehit cenazesi olduğunu söyleyen Ulaşlı, “En zorlandığımız cenazeler genelde yanan, kimsesiz, evde kalmış, mesela 10 gün kalmış kimsesi olmayan o tür cenazeler. Onun dışında genelde bizleri bebek cenazeleri etkiliyor. Çünkü sabidir. Ondan dolayı da insan biraz daha hüzünleniyor. Şehit olan cenazeler biraz etkiliyor bizi. Onun dışında da cenazelerden genelde çok etkilenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 6

"MANEVİ, DUYGU YÜKLÜ BİR İŞ"

Yaptığı işten memnun olduğunu ve işi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını aktaran Gassal Yavuz Akçaba, "Birilerinin bu mesleği üstlenmesi gerekirdi. Biz de camia olarak bu mesleğe en uygun insanlarız. Okuma bakımından, okuduğumuz ilimler, medrese vs. Arapça, imam hatip bakımından. Şu an yaptığım işten gayet memnunum. Manevi duygu yüklü bir iştir, bir görevdir. Biz de bunu en güzel şekilde layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 7

"ZİHNİMİZDE KALMASIN DİYE YÜZÜNE BAKMIYORUZ"

Yaşadığı bir olayın etkisinde kaldığını anlatan Akçaba, ailelerin yaşadığı duygu dolu anları kendilerinin de aynı şekilde yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 8

Yavuz Akçaba, "Cenazeleri yıkarken iş niyetiyle baktığımızdan dolayı asla o ölünün yüzüne bile bakmıyoruz. Çünkü zihnimizde kalmasını istemiyoruz. O da mesleğin bizi alıştırdığı bir şeydir” ifadelerine yer verdi.

Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı - 9

Zorlu mesleğin kadın kahramanlarından olan gassal Selvi Yağmur, mesleklerini yalnızca bir iş olarak değil aynı zamanda büyük bir insanlık görevi olarak gördüklerini söyledi. Yağmur, “Her cenazede, son bir görev bilinciyle hareket ediyoruz, Mesleğimizi duyanlar arasında ürperen oluyor, hayranlıkla karşılayan oluyor, korkan oluyor. İşte sen benim annemi yıkamıştın veya çocuğumu yıkamıştın, bebeğimi yıkamıştın diyen oluyor. Merakla karşılıyorlar bu konuyu. İşte ben aynı odada oturamam diyen oluyor, pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor” dedi.

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