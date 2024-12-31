Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı
Türkiye'de dijital platformda yayınlanan diziyle gündem olan gassallar, asırlardır işlerini fedakarlıkla yaparak ölü yıkıyor. Bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı ölüleri son yolculuklarına hazırlayan gassallar, son günlerde merak konusu olan mesleklerinin zorluklarını anlattı.
Türkiye'de dijital bir platformda yayınlanan diziyle yazılı ve görsel basında gündem olan gassallık, son zamanlarda en çok merak edilen meslekler arasında yer aldı.