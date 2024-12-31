Yıllardır söylemekten çekindikleri meslek gündem oldu! Gassallar merak edilenleri anlattı

Bu günlerde toplumun dikkatini bir kez daha üzerine çeken gassallık mesleği, yıllardır aynı hassasiyetle Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhanede de icra ediliyor.

Hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına hazırlarken büyük bir özenle görev yapan gassallar, yaptıkları işin manevi sorumluluğunu ve zorluklarını anlattı.