Yıllardır "uyutan kahvehane" olarak biliniyor: "Horlayanları da duyuyoruz"

1977 yılından bu yana kahvehaneyi işlettiğini belirten işletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında burada kahvehaneyi açtım, halen daha devam ediyorum. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Burada belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine yaz sezonunda buraya gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.