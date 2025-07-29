Yıllardır "uyutan kahvehane" olarak biliniyor: "Horlayanları da duyuyoruz"
Elazığ'ın Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane oyun yerine uykusuyla dikkat çekiyor. Sessiz ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında rağbet gören kahvehane gelenler ise, kısa sürede uykuya dalıyor.
Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. Yıllardır "uyutan kahvehane" olarak bilinen ve 1948 yılında taş ve topraktan yapılan bu işletme, yazın serin kışın ise sıcak oluyor.