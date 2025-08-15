Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Almanya'ya dönen Faruk Kuduban, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Memleketi Trabzon'da beş haftalık tatilini tamamladığını ve dönüş yolculuğunun başladığını belirten Kuduban, şöyle devam etti:

"45 yıldır gurbette yaşıyorum. Bizim için zor bir durum. Biz Türküz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz.

Burada ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz.

Bizim memleketimiz çok güzel, dünyada hiçbir şeye değişmem. Tatilimi her zaman Türkiye'de geçiriyorum. Trabzon çok güzel, İstanbul'umuz çok güzel."