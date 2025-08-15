Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım
Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere geri dönüşleri sürüyor. Gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.
Tatilin ve ziyaretlerinin ardından memleketlerinden yola çıkan gurbetçiler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.
Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.