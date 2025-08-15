Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere geri dönüşleri sürüyor. Gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım - 1

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Tatilin ve ziyaretlerinin ardından memleketlerinden yola çıkan gurbetçiler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım - 2

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Almanya'ya dönen Faruk Kuduban, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Memleketi Trabzon'da beş haftalık tatilini tamamladığını ve dönüş yolculuğunun başladığını belirten Kuduban, şöyle devam etti:

"45 yıldır gurbette yaşıyorum. Bizim için zor bir durum. Biz Türküz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz.

Burada ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz.

Bizim memleketimiz çok güzel, dünyada hiçbir şeye değişmem. Tatilimi her zaman Türkiye'de geçiriyorum. Trabzon çok güzel, İstanbul'umuz çok güzel."

Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım - 3

"11 AY BEKLİYORUZ"

Ailesiyle Danimarka'ya giden Ramadan Yaman ise tatillerinin çok güzel geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu dile getiren Yaman, "Gurbette yaşamak çok farklı bir duygu. Vücudun orada ama kalbin burada. Ailen Türkiye'de yaşıyor. 11 ay sabırsızlıkla memlekete gelmek için bekliyorsun. Gelirken güzel bir heyecanla geliyorsun, dönerken burukluk ve çöküntü yaşıyorsun. Danimarka'ya döndükten sonra asker gibi zaman sayıp tekrar geleceğimiz günü bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım - 4

Almanya'ya dönen Yeter Yavuz da Türkiye'den dönerken burukluk yaşadıklarını belirterek, 10 yıl sonra tamamen ülkesine dönmek istediğini kaydetti.

Yıllık izinler bitti, dönüş yoluna geçtiler: Kapıkule adım adım - 5
DAHA FAZLA GÖSTER