Yine akran zorbalığı: Sallanıp yere fırlatılan Güney beyin kanaması geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde iki çocuk tarafından parkta ellerinden ve kollarından tutulup fırlatılan 7 yaşındaki Güney N., beyin kanaması geçirdi. Küçük çocuğun babası çocukların ciddi yaptırımla karşılaşması gerektiğini dile getirdi.
Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede anne G.Y., oğlu Güney N.’yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.
Tedaviye alınan Güney’in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, iki çocuğun Güney N.’yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi.