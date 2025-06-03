Yine akran zorbalığı: Sallanıp yere fırlatılan Güney beyin kanaması geçirdi

"KRİMİNAL SUÇLULARA DÖNÜŞEBİLİR"

Güney N.’nin babası Burak N., olayım oyunla başladığını belirtip “Yapı olarak da büyük çocukların, güçlerini gösterdikleri bir hareket kötü son buldu. Böyle olmasını istemezdik. Bu olayın finalinin kötü biteceği zaten belliydi. Bir yandan şanslı, bir yandan ise şanssızız." dedi.

Çocukların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Burak N., "Ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Duyduğumuz kadarıyla aklı başında insanlar, cahil insanlar değil. Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir. Bu da tehlikeli. Ciddi bir yaptırımla karşılaşmaları gerekir.” diye konuştu.

Oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirten Burak N., “Beyin kanaması durmuş vaziyette. Konu beyin olunca biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Takibi devam ediyor, 20-25 gün daha takiple ilaç tedavisiyle devam edecek. Bir de bu olayın psikolojik olarak travmatik bir kısmı var. Onun için de normal hayata döndükten sonra başlayacağız." ifadelerini kullandı.