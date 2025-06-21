YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı?

"O çiçekçi sorusu neydi öyle yaa"



"Türkçede anlam bilgisi ve paragraf dışında bir konuda sorusu gören var mı yoksa benim kitapçıkta mı sorun vardı?"



"Türkçe geçen seneye göre kolaydı, direkt okuduğunu anlama sormuşlar. 2 boş yaptım, matematik de çalışmamıştım bi mantık ve geometriden 5 soru yaptım. Sosyal geçen seneye göre zordu."



"Sınav aşırı basitti matematik 30 dakikada bitti"



"Sınavdan az önce çıktım genel yorumum şöyle:

Türkçe her zamanki gibiydi

Sosyal önceki yıllara göre bi tık kolaydı

Matematik belki de son yılların en kolayıydı

Fen biraz zorladı."





