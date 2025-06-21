YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı?
YKS TYT sınav yorumları 2025, üniversite sınavında ter döken öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler oturumlarından soruları cevaplandıran adaylar rakiplerinin sosyal medyadan paylaştığı YKS yorumlarına gözatıyor. Özellikle sınavda karşılarına gelen ve adaylara kafa karışıklığı yaratan sorular, sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Eğitim uzmanları ve adaylardan ilk oturum yorumları geliyor. Peki YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi (TYT) nasıldı? İşte, öğrencilerden gelen ilk sınav tepkileri…
2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Yaklaşık 1 milyon aday ilk kez sınava katılırken TYT oturumuna ise toplam 2 milyon 560 aday başvuru yaptı. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerden adaylara toplam 120 soru yöneltildi. TYT sınav yorumları ise hem öğrenciler hem de aileler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Twitter (X) ve eğitim forumlarında sınava ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Peki 2025 YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınava ilişkin son dakika gelen yorumlar…