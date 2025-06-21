YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı?

YKS TYT sınav yorumları 2025, üniversite sınavında ter döken öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler oturumlarından soruları cevaplandıran adaylar rakiplerinin sosyal medyadan paylaştığı YKS yorumlarına gözatıyor. Özellikle sınavda karşılarına gelen ve adaylara kafa karışıklığı yaratan sorular, sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Eğitim uzmanları ve adaylardan ilk oturum yorumları geliyor. Peki YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi (TYT) nasıldı? İşte, öğrencilerden gelen ilk sınav tepkileri…

YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı? - 1

2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Yaklaşık 1 milyon aday ilk kez sınava katılırken TYT oturumuna ise toplam 2 milyon 560 aday başvuru yaptı. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerden adaylara toplam 120 soru yöneltildi. TYT sınav yorumları ise hem öğrenciler hem de aileler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Twitter (X) ve eğitim forumlarında sınava ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Peki 2025 YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınava ilişkin son dakika gelen yorumlar…

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı? - 2

TYT SINAV YORUMLARI 2025 (SOSYAL MEDYA)

Temel Yeterlilik Testi’ne ilişkin ilk değerlendirmeler çeşitli eğitim platformlarından ve sosyal medyadan yapılmaya başlandı.

Sınavdan çıkış yapan adaylar özellikle Türkçe sorularının uzunluğuna vurgu yaparken Matematik sorularında akıl ve mantık yürütme soruları dikkat çekti. Bazı öğrenciler 165 dakikalık sınav süresinin yeterli olduğunu aktardı. İşte, sosyal medyadan gelen ilk tepkiler;

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı? - 3

"Bu sınavda bi tane türev sorusu vardı soruda sayı falan yoktu. Sınavdan çıktıktan sonra o sorunun türev sorusu olduğunu öğrendim..."

“TYT’de bana özellikle Fen Bilimleri zor geldi. Türkçe ve Matematik daha kolaydı diyebilirim”

“Bütün bir yıl bu sınava çalışmıştım. Birçok soru bildiğim yerden geldi”

“Denemelerde Matematik soruları daha fazla zorlayıcıydı. Bu yıl sayısal soruları daha rahat çözdüm”

“Hayalimdeki hedefime ulaşmak için sınava girdim. Bu yıl Hemşirelik fakültesini istiyorum. Sosyal Bilgiler dışında zorlanmadım diyebilirim”

YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı? - 4

"O çiçekçi sorusu neydi öyle yaa"

"Türkçede anlam bilgisi ve paragraf dışında bir konuda sorusu gören var mı yoksa benim kitapçıkta mı sorun vardı?"

"Türkçe geçen seneye göre kolaydı, direkt okuduğunu anlama sormuşlar. 2 boş yaptım, matematik de çalışmamıştım bi mantık ve geometriden 5 soru yaptım. Sosyal geçen seneye göre zordu."

"Sınav aşırı basitti matematik 30 dakikada bitti"

"Sınavdan az önce çıktım genel yorumum şöyle:
Türkçe her zamanki gibiydi
Sosyal önceki yıllara göre bi tık kolaydı
Matematik belki de son yılların en kolayıydı
Fen biraz zorladı."


YKS 1. oturum TYT sınav yorumları: 2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? Temel Yeterlilik Testi nasıldı? - 5

"Türkçe kolaydı, matematik orta kolaydı. 1-2 zorlayıcı soru vardı. Sosyal yoruma dayalıydı, fen bence bir tık zorladı."

"Ne derseniz diyin türkçe ve fen diğer senelere göre daha kolaydı"

"Türkçe uzun paragraflara sahipti ancak anlaması kolaydı şıklarda da çok oyun yapmamışlar genel olarak 1-2 zor soru vardı. Fen ve sosyal bilimlerini ortalama buldum Matematik ise son yıllarda girdiğim en basitiydi. "


DAHA FAZLA GÖSTER