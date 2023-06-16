YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üç oturumda tamamlanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken sonuç tarihi de bir kez daha gündeme geldi. 3,5 milyondan fazla adayın ter dökeceği YKS, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanacak.