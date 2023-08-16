YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle sonuç beklentisi artan adaylar, 2023 YKS etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden adaylar, paylaşımlarıyla yetkilelere ulaşmaya çalışıyor. Peki, YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte üniversite tercih sonuçlarında son durum...

YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alındı. Tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle heyecan dozu artan adaylar, sosyal medya hesaplarından beklentilerini dile getiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

ÖSYM YETKİLİLERİNE SESLENDİLER

"Açıklar mısın artık #yks2023 #Tercih2023"

"Geçen sene tercih bitiminden 10 gün sonra açıklanmıtı bu sene #yks2023 tercih sonucu cuma günü açıklanır diye düşünüyorum"

"Yeter be şu tercih sonuçlarını iyi kötü açıklayın artık #yks2023"

"Bugün de geçti artık yarın uykunun en tatlı yerinde o bildirimi alacağız gibi #yks2023"

"haftaya pazartesi aciklanma ihtimalini dusununce kriz geciriyom daha fazla bekleyemicem #yks2023"

"Tüm yazım ÖSYM ile geçti 🫠 #yks2023"

"Açıklayın da bizde kurtulalım sizde #yks2023 #Tercih2023"

YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle tercih sonuçlarının en geç ağustos ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesi ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıt takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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