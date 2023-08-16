YKS 2023 tercih sonuçları sosyal medya gündeminde: YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle sonuç beklentisi artan adaylar, 2023 YKS etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden adaylar, paylaşımlarıyla yetkilelere ulaşmaya çalışıyor. Peki, YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte üniversite tercih sonuçlarında son durum...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alındı. Tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite kayıt tarihinin yaklaşması nedeniyle heyecan dozu artan adaylar, sosyal medya hesaplarından beklentilerini dile getiriyor.