YKS 2025 ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) başvuruları 2 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ÖSYM sayfası üzerinden alınmıştı. Başvuruları ardından üniversite eğitimi hedefi olan gençlerin sınav yerleri duyurulacak. YKS, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. İlk oturum olan TYT tüm adaylar için zorunludur. Peki, 2025 YKS ne zaman, ayın kaçında?
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 YKS uygulamasına kısa süre kaldı. Sınavın ilk oturumu TYT 21 Haziran'da AYT ve YDT ise 22 Haziran günü gerçekleşecek. 2 yıllık bölümler için TYT tek başına yeterliyken 4 yıllık bölümleri tercih edecekler için AYT sınav puanı da gerekiyor. İşte, 2025 YKS tarihi...