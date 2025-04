YKS 2025 ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yıl düzenlenecek YKS sınavının ilk oturumu TYT 21 Haziran saat 10:15'te, ikinci oturumu AYT 22 Haziran saat 10:15'te, üçüncü oturum olan YDT ise 22 Haziran günü saat 15:45'te uygulanacak.

TYT'de adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika verilecek. AYT'de 160 soru ve 180 dakika olacak. YDT oturumunda ise 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Bazı bölümler için istenen baraj puanları şöyle:



Hukuk (EA) 100.000

TIP (SAY) 50.000

Mühendislik (SAY) 300.000

Öğretmenlik (EA-SAY-SÖZ-YDİL) 300.000

Mimarlık (SAY) 250.000