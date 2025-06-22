YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı?
Üniversite sınavı YKS'nin ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini tercih edecek öğrenciler için uygulandı. 22 Haziran Pazar günü AYT sınavına katılan öğrenciler, AYT'de hangi sorunların zorladığına dair yorumlarını sosyal medyada ve bazı forumlarda paylaşıyor. Bilgi odaklı YKS etabı olduğu bilinen AYT ne kadar zordu, hangi sorular zorladı? İşte, YKS AYT soru yorumları...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleşiyor. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının TYT oturumu 21 Haziran'da yapıldı. AYT oturumu ise 22 Haziran günü gerçekleşti ve peşinden adaylar YDT sınavına katılacak. Sınavın ardından öğrenciler YKS AYT ve YDT oturumlarındaki soruların zoruluk derecesine dair yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. YDT'ye giren öğrenciler, ''AYT soruları ne kadar zordur, hangi sorular zorladı?'' şeklinde solar yöneltiyor.