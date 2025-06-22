YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı?

Üniversite sınavı YKS'nin ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini tercih edecek öğrenciler için uygulandı. 22 Haziran Pazar günü AYT sınavına katılan öğrenciler, AYT'de hangi sorunların zorladığına dair yorumlarını sosyal medyada ve bazı forumlarda paylaşıyor. Bilgi odaklı YKS etabı olduğu bilinen AYT ne kadar zordu, hangi sorular zorladı? İşte, YKS AYT soru yorumları...

YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleşiyor. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının TYT oturumu 21 Haziran'da yapıldı. AYT oturumu ise 22 Haziran günü gerçekleşti ve peşinden adaylar YDT sınavına katılacak. Sınavın ardından öğrenciler YKS AYT ve YDT oturumlarındaki soruların zoruluk derecesine dair yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. YDT'ye giren öğrenciler, ''AYT soruları ne kadar zordur, hangi sorular zorladı?'' şeklinde solar yöneltiyor.

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YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı? - 2

AYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) bu sene 1 milyon 721 bin 52 aday başvurdu. 4 yıllık eğitim için AYT'ye katılan öğrenciler ise sınava dair görüşlerini, sorular hakkındaki yorumlarını ise sosyal medyada yayımladı. İşte, AYT oturumu hakkında bazı yorumlar:

YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı? - 3

Sosyal medyada sınava katılan adayların bir bölümü matematik ve tarih sorularında zorluk çektiklerini ifade ederken, büyük bir kesim ise AYT matematiğin gelmiş geçmiş en kolay sınav olduğunu öne sürdü. İşte, bazı paylaşımlar:

''Ayt matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''

''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay tyt ve ayt'di sizler ne düşünüyorsunuz.''

''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''

Bazı kullanıcılar Osmanlı padişahlarının olduğu bir görseli paylaşarak, ''AYT tarih sorularını çözebilecek kişiler''şekilinde paylaşım yaptı.

''AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.''

''2020' den bile basitti AYT mat acayip bir şekilde yığılma olacak.''

''Sınavda AYT fen zor gelince Sos1 bakayım dedim 30 dakikada 35 soru işaretledim arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla en az 30 tanesi doğru. Üniversiteler bir sayısal öğrencisi kaybetti, bir eşit ağırlık öğrencisi kazandı.''

YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı? - 4

''13 senedir AYT ye giriyorum bu seneki AYT çok basitti 74.5 net bekliyorum.''

''Dünyanın en kolay AYT sınavıydı.''

''Sınava çalışmaya son 3 ayda başladım ve günde en fazla 4 saat ders çalıştım buna rağmen neredeyse full yapacaktım o kadar kolaydı AYT' de.''

''aslında edebiyat iyi matematik de güzeldi çok zor değildi ama benim AYT eksiğim var ondan matematik yapamadım neyse geçmiş olsun hepimize.''

''AYT matematiğin ilk 10 sorusu TYT matematiğin ilk 10 sorusundan daha kolaydı.''

''En kolay AYT matematiklerden biriydi bu sınav daha ne bekliyorsunuz.''

''AYT bir bana mı zordu ya edebiyat iyiydi de o matematik neydi kalem oynatamadım tarih desen Sultan Süleyman girse çözemez.''

''Klasik AYT ayarında fen kolaydı bence matematik zordu.''

''Sayısalcı olarak girdiğim sınavdan AYT mat yüzünden yanlışlıkla sözelci olarak çıktım.''

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