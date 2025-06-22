YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) soru yorumları: AYT soruları nasıldı?

Sosyal medyada sınava katılan adayların bir bölümü matematik ve tarih sorularında zorluk çektiklerini ifade ederken, büyük bir kesim ise AYT matematiğin gelmiş geçmiş en kolay sınav olduğunu öne sürdü. İşte, bazı paylaşımlar:

''Ayt matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''

''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay tyt ve ayt'di sizler ne düşünüyorsunuz.''

''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''

Bazı kullanıcılar Osmanlı padişahlarının olduğu bir görseli paylaşarak, ''AYT tarih sorularını çözebilecek kişiler''şekilinde paylaşım yaptı.

''AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.''

''2020' den bile basitti AYT mat acayip bir şekilde yığılma olacak.''

''Sınavda AYT fen zor gelince Sos1 bakayım dedim 30 dakikada 35 soru işaretledim arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla en az 30 tanesi doğru. Üniversiteler bir sayısal öğrencisi kaybetti, bir eşit ağırlık öğrencisi kazandı.''