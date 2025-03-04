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YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı?

YKS sınav ücreti ödeme son günü, ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda yer almıştı. Üniversite sınavı başvuru işlemleri, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirildi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise geç başvurular Mart ayı içerisinde alınacak. YKS başvuru ücreti ödeme işlemleri ise ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka veya kredi kartı aracılığıyla yapılabiliyor. Alternatif olarak sınava katılacaklar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırabilir. Peki YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? - 1

YKS oturumları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayal ettikleri üniversite ve bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Haziran ayında organize edilecek TYT ,AYT ve YDT oturumlarına katılacak. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken oturum ücreti ise 450 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. Üniversite sınavında adaylar, sadece katılacakları oturumların ücretlerini ödeyecek. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, bitti mi? İşte, YKS başvuru ücreti ödeme tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? - 2

2025 YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları (YKS) başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 3 Mart saat 23.59’a kadar alındı.

Adaylar, YKS başvuru ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden 4 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar ödeyebilecek. Sistemde yaşanabilecek sorunlar sebebiyle sınav ücreti ödemesinin son dakikalara bırakılması tavsiye edilmiyor.

YKS’de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapacak.

YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? - 3

YKS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2025 yılında yayınladığı takvimde YKS başvurularının 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihlerinde alınacağını duyurdu. YKS başvuruları uzatılmadı. Başvurularını yapmayan adaylar geç başvuru gününde işlem yapabilir.

YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? - 4

YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ 11-13 MART’TA

Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar, YKS geç başvuru gününde üniversite sınavına müracaat edebilecek.

YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart tarihine kadar sürecek. Geç başvuru işlemleri, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilebilir.

YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? - 5

YKS geç başvurularında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinde sınav ücreti 675 lira olacak. 

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