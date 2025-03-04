YKS başvuru ücreti 2025 son ödeme tarihi: ÖSYM YKS başvuruları bitti mi, uzatıldı mı?
YKS sınav ücreti ödeme son günü, ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda yer almıştı. Üniversite sınavı başvuru işlemleri, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirildi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise geç başvurular Mart ayı içerisinde alınacak. YKS başvuru ücreti ödeme işlemleri ise ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka veya kredi kartı aracılığıyla yapılabiliyor. Alternatif olarak sınava katılacaklar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırabilir. Peki YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…
YKS oturumları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayal ettikleri üniversite ve bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Haziran ayında organize edilecek TYT ,AYT ve YDT oturumlarına katılacak. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken oturum ücreti ise 450 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. Üniversite sınavında adaylar, sadece katılacakları oturumların ücretlerini ödeyecek. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, bitti mi? İşte, YKS başvuru ücreti ödeme tarihi…