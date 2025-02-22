YKS başvuruları için son günler: YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?
Üniversite sınavı başvuruları devam ederken gözler ÖSYM tarafından açıklanan son başvuru tarihlerine çevrildi. YKS oturumları bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Başvuru işlemleri osym.gov.tr adresinden alınmaya devam ediliyor. Belirlenen tarihlerde, sınav ücretini yatırmayan adaylar sınavlara katılamayacak. YKS geç başvuru gününde ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alınacak. YKS son başvuru tarihi öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, YKS son başvuru tarihi…
YKS başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başlarken, süreç devam ediyor. Hayal ettikleri üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. AYT, TYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler için oturum ücreti 450 lira olarak belirlendi. Başvurularını yapan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti ödemeleri, anlaşmalı bankalar veya e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla ödenebiliyor. Adaylar, katılacakları oturumla ilgili detaylara kılavuz üzerinden erişim sağlayabilir. Peki YKS son başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, üniversite sınavı başvuru takvimi…