YKS ek tercih takvimi: YKS 2025 ek tercih başvuru tarihleri kılavuzla duyurulacak

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.