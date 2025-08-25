YKS ek tercih takvimi: YKS 2025 ek tercih başvuru tarihleri kılavuzla duyurulacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih hakkını kullanabilecek. YKS ek tercih kılavuzu süecin ayrıntıları duyurulacak.

Üniversite kayıt süreci, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, ek tercih döneminin genellikle kayıt işlemlerinin ardından, eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında başladığı görülüyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

Nitekim 2024 yılında ek tercih kılavuzu 6 Eylül’de yayımlanmış, başvurular ise 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu geçmiş veriler ışığında, 2025 YKS ek tercih başvurularının da 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZUYLA AYRINTILAR DUYURULACAK

YKS ek tercih kılavuzu üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılıyor. Kılavuz, boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kurallarını içerecek. Adayların, kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

