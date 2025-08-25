YKS ek tercih takvimi: YKS 2025 ek tercih başvuru tarihleri kılavuzla duyurulacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih hakkını kullanabilecek. YKS ek tercih kılavuzu süecin ayrıntıları duyurulacak.
Üniversite kayıt süreci, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, ek tercih döneminin genellikle kayıt işlemlerinin ardından, eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında başladığı görülüyor.