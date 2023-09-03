YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. YKS tercihlerinin tamamlanması ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak - 1

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 19 Ağustos 2023 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Merkezi yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı.

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YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak - 2

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercih başvuruları 7-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Benzer şekilde bu yıl da ek tercih sürecinin eylül ayının ilk 10 günü içerisinde başlaması bekleniyor. 

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak - 3

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak - 4

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak - 5

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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