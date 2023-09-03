YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. YKS tercihlerinin tamamlanması ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Üniversite ek tercih kılavuzuyla ayrıntılar açıklanacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 19 Ağustos 2023 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Merkezi yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı.