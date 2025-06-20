YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama
YKS 2025 sınavına binlerce yükseöğrenim hedefi olan öğrenci katılıyor. Adaylar sınavın ardından doğru ve cevaplarını tahmin ederek net hesaplama yoluna gidecek. Böylecek 2025 YKS (TYT-AYT ve YDT) yerleştirme puanı ve başarı sıralamasına dair bir fikir oluşacak. Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT'de adaylara 120 soru soruluyor, AYT'de İse 160 soru yöneltiliyor. Son aşama olan YDT'de ise 80 soru olacak. Peki, YKS'de kaç net, kaç puan getirir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar TYT sınavını 165 dakikada, AYT sınavını 180 dakikada, YDT'yi de 120 dakikada tamamlamak durumundalar. Sınavın ardından doğru sayısından yanlış yanıtların dörtte biri çıkarılarak net hesaplama işlemi gerçekleştirilecek. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerinden biri başarı sırası ve yerleştirme puanına göre tercih edilecek. ÖSYM tercih kılavuzuna dayanarak adaylar tercih sürecini tamamlayacak. İşte, YKS başarı sıralaması ve puan hesaplama...