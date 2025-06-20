YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama

YKS 2025 sınavına binlerce yükseöğrenim hedefi olan öğrenci katılıyor. Adaylar sınavın ardından doğru ve cevaplarını tahmin ederek net hesaplama yoluna gidecek. Böylecek 2025 YKS (TYT-AYT ve YDT) yerleştirme puanı ve başarı sıralamasına dair bir fikir oluşacak. Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT'de adaylara 120 soru soruluyor, AYT'de İse 160 soru yöneltiliyor. Son aşama olan YDT'de ise 80 soru olacak. Peki, YKS'de kaç net, kaç puan getirir?

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar TYT sınavını 165 dakikada, AYT sınavını 180 dakikada, YDT'yi de 120 dakikada tamamlamak durumundalar. Sınavın ardından doğru sayısından yanlış yanıtların dörtte biri çıkarılarak net hesaplama işlemi gerçekleştirilecek. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerinden biri başarı sırası ve yerleştirme puanına göre tercih edilecek. ÖSYM tercih kılavuzuna dayanarak adaylar tercih sürecini tamamlayacak. İşte, YKS başarı sıralaması ve puan hesaplama...

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 2

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS'de herhangi bir testte yanlış yapılan soru sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkarılır. Elde edilen sayı o testteki net sayısını ifade eder. Bu şekilde tüm testlerin net sayısı hesaplanır.

Puanların hesaplanabilmesi için adayların TYT puanının hesaplanması gerekir. Öğrencilerin TYT'de Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en
az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

YKS NET HESAPLAMA

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 3

YKS'DE 1 NET KAÇ PUAN?

AYT'de geçtiğimiz sene çözülen testlerdeki 1 netin karşılığı şöyleydi: Türkçe 1,10 puan, Sosyal 1,11 puan, Temel Matematik 1,11 puan ve Fen 1,19 puan, Matematik 3,18 puan, Fizik 2,42 puan, Kimya 3,07 puan, Biyoloji 2,50 puan getirmişti.

TYT'de ise; Türkçe 2,90 puan, Sosyal 2,93 puan, Matematik 2,92 puan ve Fen 3,14 puan getirdi.

Ortalama olarak TYT'de 20 netin 201,867 ham puan getirmesi bekleniyor.

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 4

YKS YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMA

YKS puanı ya da yerleştirme puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre elde edilir. Önlisans programlarına yerleşmek için TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı kullanılır. Puan hesaplanırken öğrencinin netleri, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınarak yapılır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde
yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 5

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.

YKS net hesaplama 2025: TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama - 6
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