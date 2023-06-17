YKS puanı nasıl hesaplanıyor? (TYT, AYT, YDT puanı hesaplamanın ayrıntıları)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'a (YKS) katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla öğrenci adayı puanlarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak Peki, YKS puanı nasıl hesaplanacak? İşte TYT, AYT, YDT puanı hesaplamanın ayrıntıları...
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralandı.