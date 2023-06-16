YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) için geri sayım sürüyor. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'ye ilişkin ayrıntılar 2023 kılavuzunda paylaşılmıştı. Peki, YKS'nin oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri...

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı - 1

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile başlayacak. 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, saat ve süre araştırması yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı - 2

TYT SÜRESİ VE SAATİ

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı - 3

AYT SAATİ VE SÜRESİ

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı - 4

YDT SAATİ VE SÜRESİ

Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı - 5

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu. 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

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