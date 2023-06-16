YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile başlayacak. 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, saat ve süre araştırması yapıyor.