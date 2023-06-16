YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT saatleri ve süresi YKS 2023 kılavuzuyla paylaşıldı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) için geri sayım sürüyor. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'ye ilişkin ayrıntılar 2023 kılavuzunda paylaşılmıştı. Peki, YKS'nin oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile başlayacak. 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, saat ve süre araştırması yapıyor.