YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar)

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri inceliyor. ÖSYM tarafından paylaşılan YKS kılavuzuyla AYT, TYT ve YDT oturumları hakkında bilgi verilmişti. Adaylar, belirtilen saat ve sürelerde YKS 'ye katılım sağlayacak.