YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar)

Üç oturumda tamamlanacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala saat ve süre soruları gündeme geldi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takvimi doğrultusunda YKS sınavı 17 ve 18 Haziran'da yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS oturumları hakkındaki ayrıntıları derledik.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar) - 1

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri inceliyor. ÖSYM tarafından paylaşılan YKS kılavuzuyla AYT, TYT ve YDT oturumları hakkında bilgi verilmişti. Adaylar, belirtilen saat ve sürelerde YKS 'ye katılım sağlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar) - 2

İLK OTURUM

YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.


YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar) - 3

İKİNCİ OTURUM

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar) - 4

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar) - 5

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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