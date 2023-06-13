YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YKS 1, 2 ve 3. oturum saatleri hakkında ayrıntılar)
Üç oturumda tamamlanacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala saat ve süre soruları gündeme geldi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takvimi doğrultusunda YKS sınavı 17 ve 18 Haziran'da yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS oturumları hakkındaki ayrıntıları derledik.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri inceliyor. ÖSYM tarafından paylaşılan YKS kılavuzuyla AYT, TYT ve YDT oturumları hakkında bilgi verilmişti. Adaylar, belirtilen saat ve sürelerde YKS 'ye katılım sağlayacak.