YKS sınav görevli (gözetmen) ücretleri 2025 yattı mı, ne kadar? TYT, AYT, YDT gözetmen ücretleri ne kadar?

YKS oturumları 81 ilde 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi. AYT, TYT ve YDT sınavlarında 226 bin 138 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından organize edilen merkezi sınavlarda birçok memur görev alıyor. KPSS, DGS, ALES, TUS, YKS gibi ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda görev almak isteyenler ise ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Gözetmen olarak görev yapanlar sınav evraklarının teslim alınması, kimlik ve belge kontrolü, sınav bilgilendirmesi gibi işleyişi sağlıyor. YKS sınavında görev yapanlara 1.223 lira ödeme yapılacak. Peki YKS sınav görevli ücretleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…