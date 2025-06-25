YKS sınav görevli (gözetmen) ücretleri 2025 yattı mı, ne kadar? TYT, AYT, YDT gözetmen ücretleri ne kadar?
21-22 Haziran tarihinde 81 ilde düzenlenen üniversite sınavında birçok kamu kurumu çalışanı farklı görevlerde bulundu. YKS’ye toplam başvuru sayısı 2.5 milyonu aşarken sınavlar 81 ilde gerçekleştirildi. Bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak sınavlarda görev yapanlar ise ücretlerin yatış tarihini merak ediyor. Peki YKS gözetmen ücretleri 2025 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, TYT, AYT ve YDT sınav görevli ücretlerinin yatırılması beklenen tarih…
YKS oturumları 81 ilde 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi. AYT, TYT ve YDT sınavlarında 226 bin 138 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından organize edilen merkezi sınavlarda birçok memur görev alıyor. KPSS, DGS, ALES, TUS, YKS gibi ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda görev almak isteyenler ise ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Gözetmen olarak görev yapanlar sınav evraklarının teslim alınması, kimlik ve belge kontrolü, sınav bilgilendirmesi gibi işleyişi sağlıyor. YKS sınavında görev yapanlara 1.223 lira ödeme yapılacak. Peki YKS sınav görevli ücretleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…