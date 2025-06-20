YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? Nasıl sınav görevlisi olunur?
Öğretmenler ve akademik personeller sınavlarda çeşitli alanlarda görevler üstleniyor. Gözetmen, bina sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı gibi görevlendirme yapılıyor. Öğretmenler, sınavda görev almak için ÖSYM üzerinden başvuru yapabilir. 2025 YKS sınavı görevlisi olacaklar ne kadar görevli ücreti alacak? 2025 sınav görevlisi nasıl olunur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Sınav öncesi, sınav esnasında ve sonrasında sınav görevlileri bir takım sorumlulukları yerine getirir. Gövleri arasında; sınavdan en az 1 saat önce sınav yerinde olması gereken görevliler toplantı düzenler, sınav evrakları teslim alınır, kimlik ve belge kontrolü yapılır, sınav hakkında bilgilendirme yapılır gibi sorumluluklar bulunuyor. İşte, sınav görevlisi ücretleri ve ödeme tarihi...