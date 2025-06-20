YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? Nasıl sınav görevlisi olunur?

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Sınavlarda görevli olan personellerin ödemeleri, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşı katsayısına göre şekillenir. Bu nedenle Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişecek.

Sınavlarda görevli olmak isteyen personeller https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.