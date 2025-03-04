YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek?
YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda paylaşılmıştı. Üniversite sınavı başvuru işlemleri dün (3 Mart) tarihinde sona erdi. AYT, TYT ve YDT oturumlarına başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar ise son tarihi merak ediyor. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru gününde sınava müracaat edebilecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri, ÖSYM e- Ödemeler bölümünden yapılabiliyor. Peki YKS sınav ücreti son ödeme tarihi ne zaman? İşte, YKS başvuru tarihlerine ilişkin son bilgiler…
YKS oturumları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayal ettikleri üniversite ve bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Haziran ayında organize edilecek TYT ,AYT ve YDT oturumlarına katılacak. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken oturum ücreti ise 450 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. Üniversite sınavında adaylar, sadece katılacakları oturumların ücretlerini ödeyecek. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, bitti mi? İşte, YKS başvuru ücreti ödeme tarihi…