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YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek?

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda paylaşılmıştı. Üniversite sınavı başvuru işlemleri dün (3 Mart) tarihinde sona erdi. AYT, TYT ve YDT oturumlarına başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar ise son tarihi merak ediyor. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru gününde sınava müracaat edebilecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri, ÖSYM e- Ödemeler bölümünden yapılabiliyor. Peki YKS sınav ücreti son ödeme tarihi ne zaman? İşte, YKS başvuru tarihlerine ilişkin son bilgiler…

YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek? - 1

YKS oturumları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayal ettikleri üniversite ve bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Haziran ayında organize edilecek TYT ,AYT ve YDT oturumlarına katılacak. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken oturum ücreti ise 450 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. Üniversite sınavında adaylar, sadece katılacakları oturumların ücretlerini ödeyecek. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, bitti mi? İşte, YKS başvuru ücreti ödeme tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek? - 2

2025 YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları (YKS) başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 3 Mart saat 23.59’a kadar alındı.

Adaylar, YKS başvuru ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden 4 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar ödeyebilecek. Sistemde yaşanabilecek sorunlar sebebiyle sınav ücreti ödemesinin son dakikalara bırakılması tavsiye edilmiyor.

YKS’de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapacak.

YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek? - 3

YKS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2025 yılında yayınladığı takvimde YKS başvurularının 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihlerinde alınacağını duyurdu. YKS başvuruları uzatılmadı. Başvurularını yapmayan adaylar geç başvuru gününde işlem yapabilir.

YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek? - 4

YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ 11-13 MART’TA

Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar, YKS geç başvuru gününde üniversite sınavına müracaat edebilecek.

YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart tarihine kadar sürecek. Geç başvuru işlemleri, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilebilir.

YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek? - 5

YKS geç başvurularında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinde sınav ücreti 675 lira olacak. 

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