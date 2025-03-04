YKS sınav ücreti son ödeme günü 2025: YKS sınav başvuru ücreti ne zaman ödenecek?

2025 YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları (YKS) başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 3 Mart saat 23.59’a kadar alındı.



Adaylar, YKS başvuru ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden 4 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar ödeyebilecek. Sistemde yaşanabilecek sorunlar sebebiyle sınav ücreti ödemesinin son dakikalara bırakılması tavsiye edilmiyor.

YKS’de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapacak.