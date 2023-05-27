YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek.
Takvime göre; 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Adayların sınav günü yanında buluıdurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgeşeri. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar, YKS oturumlarına katılım sağlayamayacak.
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.
Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.