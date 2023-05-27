YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında

SINAV GİRİŞ BELGESİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.



Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.