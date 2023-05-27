YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgelerinin açıklanması ardından gözler YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giriş belgelerine çevrildi. Takvime göre, YKS 2023 oturumları haziran ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında - 1

 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. 

Takvime göre; 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında - 2

SINAV ANINDA ZORUNLU BELGELERDEN BİRİ

Adayların sınav günü yanında buluıdurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgeşeri. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar, YKS oturumlarına katılım sağlayamayacak.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında - 3

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında - 4

YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2023 YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM duyurular ekranında - 5

SINAV GİRİŞ BELGESİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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