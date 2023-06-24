YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Sınav sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları, sonuç duyurusuna kilitlendi. ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, YKS 2023 sonuçları temmuz ayında açıklanacak.