YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih maratonu başlayacak ve belirlenen kontenjan sayısına göre yerleştirmeler yapılacak. ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurular ekranından paylaştı. Peki, takvime göre YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu - 1

3 milyondan fazla üniversiteli adayının katılım sağladığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Sınav, 17-18 Haziran tarihleri arasında Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilmişti.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu - 2

ÖSYM TARİH VERDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle baylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu - 3

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu - 4

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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