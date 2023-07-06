YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihini duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih maratonu başlayacak ve belirlenen kontenjan sayısına göre yerleştirmeler yapılacak. ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurular ekranından paylaştı. Peki, takvime göre YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 milyondan fazla üniversiteli adayının katılım sağladığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Sınav, 17-18 Haziran tarihleri arasında Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilmişti.